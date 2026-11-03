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WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027

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03.11.2026 19:30:02

Alibaba Group Holding vs. Dick's Sporting Goods: Revenue Trends Between Online and Brick-and-Mortar Giants

Alibaba Group Holding (NYSE:BABA) primarily generates revenue by operating extensive digital commerce marketplaces and providing cloud computing infrastructure.

It introduced new processors and detailed long-term artificial intelligence development plans at an annual technology conference, while it faced a securities fraud class action lawsuit regarding past disclosures.

Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) primarily operates omnichannel retail stores selling athletic apparel, specialty footwear, and outdoor sports equipment.

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