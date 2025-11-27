Alibaba Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alibaba Group lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Alibaba Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba Group 34,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at