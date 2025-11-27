Alibaba Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alibaba Group hat am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 SGD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba Group 0,090 SGD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 44,45 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,55 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at