Alibaba Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alibaba Group stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,17 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,80 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 49 841,29 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34 299,02 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 118,84 ARS, nach 102,82 ARS im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 192 102,01 Milliarden ARS gegenüber 133 827,88 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at