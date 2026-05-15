Alibaba Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alibaba Group äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,670 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 243,38 Milliarden CNY gegenüber 236,45 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,70 CNY, nach 6,89 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 023,67 Milliarden CNY, während im Vorjahr 996,35 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at