Alibaba Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alibaba Group ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alibaba Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Alibaba Group im vergangenen Quartal 35,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba Group 32,49 Milliarden USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,42 USD, nach 7,64 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144,12 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 138,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at