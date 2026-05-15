15.05.2026 06:31:29

Alibaba Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alibaba Group hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 HKD, nach 0,720 HKD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 252,81 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 274,64 Milliarden HKD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,26 HKD beziffert, während im Vorjahr 7,44 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Alibaba Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 124,72 Milliarden HKD im Vergleich zu 1 075,69 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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