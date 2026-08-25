Alibaba Aktie

Alibaba für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027

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25.08.2026 05:38:01

Alibaba Is Selling $10.2 Billion of Stock to Fund AI. Alphabet and Intel Went First.

The three largest sales of new stock by already-public companies this year now share one purpose: funding artificial intelligence (AI).Chinese e-commerce and cloud giant Alibaba (NYSE:BABA) priced an 80 billion Hong Kong dollar placement (about $10.2 billion) on Sunday, selling 710 million newly issued shares at 112.70 Hong Kong dollars each. The company says 100% of the net proceeds will go into its full-stack AI capabilities, including expanding its AI infrastructure. The deal is expected to close Wednesday.The market's reaction was quick. Alibaba's Hong Kong-listed shares fell 8.4% in Monday's session there, converging almost exactly on the placement price. The U.S.-listed shares held up better, trading about flat as of this writing after a drop in the premarket.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alibaba 102,00 0,39% Alibaba
Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 625,00 1,42% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 297,30 -0,50% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 294,15 -0,41% Alphabet C (ex Google)
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 27 960,00 -2,58% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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