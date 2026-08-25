Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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25.08.2026 05:38:01
Alibaba Is Selling $10.2 Billion of Stock to Fund AI. Alphabet and Intel Went First.
The three largest sales of new stock by already-public companies this year now share one purpose: funding artificial intelligence (AI).Chinese e-commerce and cloud giant Alibaba (NYSE:BABA) priced an 80 billion Hong Kong dollar placement (about $10.2 billion) on Sunday, selling 710 million newly issued shares at 112.70 Hong Kong dollars each. The company says 100% of the net proceeds will go into its full-stack AI capabilities, including expanding its AI infrastructure. The deal is expected to close Wednesday.The market's reaction was quick. Alibaba's Hong Kong-listed shares fell 8.4% in Monday's session there, converging almost exactly on the placement price. The U.S.-listed shares held up better, trading about flat as of this writing after a drop in the premarket.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
|
25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alibaba
|102,00
|0,39%
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 625,00
|1,42%
|Alphabet A (ex Google)
|297,30
|-0,50%
|Alphabet C (ex Google)
|294,15
|-0,41%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|27 960,00
|-2,58%
|Intel Corp.
|74,90
|0,12%
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