Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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08.07.2026 10:47:00
Alibaba just had its best day in 10 months. Is it time for China techs to catch up?
Alibaba on Wednesday saw its best single share-price gain in 10 months, as the broader Chinese tech sector revved higher after missing the rally propelling U.S., Korean and Taiwanese companies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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