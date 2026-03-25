Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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25.03.2026 10:25:00
Alibaba Just Made a $100 Billion Bet on AI. Here's What It Means for Investors.
Alibaba Group (NYSE: BABA) has spent the past few years rebuilding its business amid regulatory pressure, slowing e-commerce growth, and rising competition. But its latest earnings call revealed something far more important than a single quarter's results.Management outlined an ambitious goal: to generate more than $100 billion in annual revenue from its cloud and artificial intelligence (AI) businesses within the next five years.That statement may not have grabbed as many headlines as the decline in short-term earnings, but it signals a major shift in how Alibaba sees its future -- and how investors should think about the company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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