Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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22.09.2026 06:05:17
Alibaba plans AI model with 5 trillion to 10 trillion parameters, unveils new chip
The company also set a target for Alibaba Cloud’s global data centre capacity to surpass 20 gigawatts by 2032Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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