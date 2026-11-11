NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.11.2026 09:03:53
Alibaba Prepares Hong Kong IPO For Chip Unit T-Head as China Ramps Up AI Chip Ambitions to Challenge Nvidia
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alibaba
|84,80
|-7,22%
|NVIDIA Corp.
|144,40
|-7,81%
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