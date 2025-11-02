Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
02.11.2025 10:25:00
Alibaba Stock Has Soared More Than 110% This Year. Here's Why It Might Not Be Too Late to Invest.
The one area of the markets where investors have been hesitant to invest in recent years has been in Chinese stocks. Due to concerns about trade and government oversight in China, there's been some hesitation to hang on to promising growth stocks from that part of the world.A prime example of that is Alibaba Group (NYSE: BABA). Between 2023 and 2024, while the S&P 500 soared more than 50% and tech stocks were taking off due to artificial intelligence (AI), Alibaba, one of the top tech companies in China, fell by 4%.This year, however, the stock has seen a resurgence. It has more than doubled in value, dwarfing the S&P 500 and its 17% gains. And while it has been red hot of late, it still may not be too late to invest in this top tech stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
