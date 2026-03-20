Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
20.03.2026 02:21:04
Alibaba targets US$100 billion of cloud, AI revenue in five years as results disappoint
Net income plummeted, hurt in part by heavy spending on promotions to fend off rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!