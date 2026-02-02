Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
02.02.2026 07:09:57
Alibaba to spend three billion yuan for Chinese New Year AI push as chatbot war heats up
The public holiday period this year begins on Feb 15 and is nine days long, longer than in most previous yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Alibaba
|
23.01.26
|Alibaba-Aktie mit Verlusten: Konzern setzt auf Halbleiter - T-Head wird eigenständiger IPO-Kandidat (finanzen.at)
|
20.01.26
|TikTok owner ByteDance targets Alibaba with AI-led cloud drive (Financial Times)
|
14.01.26
|Alibaba-Aktie setzt Kursanstieg fort: Staatlicher KI-Plan beflügelt (finanzen.at)
|
12.01.26
|Alibaba-, Meituan- und JD.com-Aktie stark: China sagt übersteigertem Wettbewerb den Kampf an (finanzen.at)
|
10.12.25
|Alibaba-Aktie im Aufwind: Interesse an NVIDIA-H200-Chips beflügelt chinesische Techriesen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aktien von BYD, Alibaba und Baidu im Minus: Pentagon warnt vor militärisch-ziviler Fusion (finanzen.at)
|
25.11.25
|Alibaba-Aktie schwächelt: Quartalsergebnis verschlechtert - Umsatz zieht an (finanzen.at)
|
24.11.25
|Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|Alibaba
|138,80
|-3,21%