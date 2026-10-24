Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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24.10.2026 21:42:02

Alibaba vs. Booking: Which Travel Provider Stock Is a Better Buy in 2026?

Deciding between a Chinese technology giant and a global travel leader requires weighing two different growth paths. You might consider Alibaba Group (NYSE:BABA) or Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) for your 2026 portfolio.

Alibaba focuses on e-commerce and cloud intelligence, while Booking operates a massive network of travel brands. These companies are compared because they both leverage digital platforms to connect buyers and sellers globally. Choosing between them depends on whether you prefer a diversified tech ecosystem or specialized travel dominance.

Alibaba serves millions of merchants and consumers through its AI-driven cloud and e-commerce segments. Its 88VIP membership base reached approximately 64 million as of August 2026, creating a loyal ecosystem for its commerce and digital services. The company is currently prioritizing technology infrastructure to provide merchants with broader marketing reach and sophisticated AI tools for business growth. It has a strong regional presence in travel services with its Fliggy brand, which offers flight bookings, hotels, and other services for tourists.

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Aktien in diesem Artikel

Alibaba 89,00 -1,66% Alibaba
Booking Holdings 139,45 -2,75% Booking Holdings

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