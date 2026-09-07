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WKN DE: A2QQZ2 / ISIN: US22266T1097

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07.09.2026 17:27:01

Alibaba vs. Coupang: Which Asia Retail Powerhouse Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between the established scale of China or the high-growth efficiency of South Korea presents a unique challenge for investors. You must decide whether Alibaba Group (NYSE:BABA) or Coupang Inc (NYSE:CPNG) offers the better risk-adjusted path.Alibaba provides the backbone for digital trade in China through its core marketplaces and cloud computing infrastructure. Coupang focuses on a vertically integrated delivery network that has revolutionized retail in South Korea. Both companies present significant opportunities, but their geographic focus and capital structures create markedly different investment profiles for 2026.Alibaba operates a sprawling ecosystem that includes massive e-commerce platforms such as AliExpress and Lazada, as well as a significant cloud computing business. The company focuses on leveraging artificial intelligence to enhance its marketing reach for merchants and brands globally. Since no single customer accounts for more than 10% of revenue, the business maintains a diversified client base among retail stocks and technology segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Coupang 13,11 0,31% Coupang

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