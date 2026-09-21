MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT116175

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22.09.2026 01:59:36

Alibaba vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between a dominant Asian tech giant and a Latin American growth engine requires balancing valuation with expansion potential. Is Alibaba Group (NYSE:BABA) or MercadoLibre (NASDAQ:MELI) the better pick for 2026?

Alibaba provides a massive ecosystem spanning commerce and cloud computing, serving millions of users primarily in China. MercadoLibre offers a similar one-stop-shop for retail and fintech services across Latin America. While both benefit from digital shifts, they operate in very different regulatory and economic climates, making this a classic debate between value and growth.

Alibaba operates a massive global technology ecosystem focused on commerce, cloud services, and artificial intelligence. Its primary business involves operating e-commerce platforms such as AliExpress, Lazada, and Trendyol, which serve both Chinese and international markets. The company has also made significant strides in generative AI, with its Qwen consumer-facing app surpassing 300 million monthly active users.

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MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 23 870,00 -1,49% MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

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