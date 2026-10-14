MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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14.10.2026 13:13:03
Alibaba vs. MercadoLibre: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between a deep-value play in Asia and a high-growth leader in Latin America depends on your risk tolerance. Alibaba Group (NYSE:BABA) and MercadoLibre (NASDAQ:MELI) offer two distinct paths for investors.
Alibaba focuses on dominating the e-commerce and cloud sectors in China while expanding its artificial intelligence capabilities. MercadoLibre has built a massive commerce and fintech ecosystem serving millions across Latin America. Comparing these giants reveals how different regions and valuation levels can impact your long-term investment strategy.
Alibaba Group operates as a diversified technology titan, serving consumers and merchants through its massive Chinese and international e-commerce platforms like Lazada. The company also focuses heavily on artificial intelligence, reporting that its consumer-facing Qwen AI platform has surpassed 300 million monthly active users. This focus on AI + Cloud aims to modernize its retail offerings while providing essential digital services for global enterprises.
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
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05.10.26
|Gewinne in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
Aktien in diesem Artikel
|Alibaba
|99,70
|0,81%
|MercadoLibre Inc
|1 648,20
|-1,74%
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