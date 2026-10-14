MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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14.10.2026 13:13:03

Alibaba vs. MercadoLibre: Which Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between a deep-value play in Asia and a high-growth leader in Latin America depends on your risk tolerance. Alibaba Group (NYSE:BABA) and MercadoLibre (NASDAQ:MELI) offer two distinct paths for investors.

Alibaba focuses on dominating the e-commerce and cloud sectors in China while expanding its artificial intelligence capabilities. MercadoLibre has built a massive commerce and fintech ecosystem serving millions across Latin America. Comparing these giants reveals how different regions and valuation levels can impact your long-term investment strategy.

Alibaba Group operates as a diversified technology titan, serving consumers and merchants through its massive Chinese and international e-commerce platforms like Lazada. The company also focuses heavily on artificial intelligence, reporting that its consumer-facing Qwen AI platform has surpassed 300 million monthly active users. This focus on AI + Cloud aims to modernize its retail offerings while providing essential digital services for global enterprises.

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Aktien in diesem Artikel

Alibaba 99,70 0,81% Alibaba
MercadoLibre Inc 1 648,20 -1,74% MercadoLibre Inc

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