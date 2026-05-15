Alibaba: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alibaba veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent auf 35,15 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,42 USD. Im Vorjahr hatte Alibaba 7,64 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Geschäftsjahr 144,12 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 138,03 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at