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25.11.2026 06:31:29
Alico präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alico lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alico ein EPS von -1,110 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,9 Millionen USD – ein Plus von 131,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alico 0,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,880 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -19,290 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Alico mit einem Umsatz von insgesamt 18,11 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,07 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -58,91 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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