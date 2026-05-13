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13.05.2026 06:31:29
Alico: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Alico hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -14,580 USD erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 70,30 Prozent auf 5,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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