Alico: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alico hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,89 Prozent auf 0,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 19,290 USD. Im Vorjahr waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 44,07 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 46,64 Millionen USD umgesetzt.

