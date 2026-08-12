Alico stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alico veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren -2,390 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alico im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at