Alico vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alico hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 88,81 Prozent auf 1,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alico 16,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at