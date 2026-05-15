15.05.2026 06:31:29

Alicon Castalloy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alicon Castalloy präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,80 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,25 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,95 Milliarden INR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 21,09 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Alicon Castalloy 28,36 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,76 Milliarden INR – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Alicon Castalloy 17,18 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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