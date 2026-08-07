Alight A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alight A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Alight A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -40,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,22 Prozent auf 511,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 528,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at