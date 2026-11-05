Alight A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alight A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -40,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,19 Prozent auf 500,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 533,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at