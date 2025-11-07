Alight: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alight hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,02 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Alight mit einem Umsatz von insgesamt 533,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 555,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.

