Alight stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alight veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 534,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 548,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at