Align Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Align Technology hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden USD gegenüber 995,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5,65 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,62 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Align Technology in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,03 Milliarden USD im Vergleich zu 4,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at