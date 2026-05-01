Align Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Align Technology hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,04 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 979,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at