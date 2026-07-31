Align Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Align Technology hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte Align Technology einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,06 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at