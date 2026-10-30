Align Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Align Technology lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Align Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 995,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at