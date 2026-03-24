Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
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24.03.2026 17:19:04
Alignment Healthcare CEO Sells $2.1 Million in Shares. Here's What Investors Should Know
John E. Kao, Chief Executive Officer of Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), reported the indirect sale of 118,000 shares for a transaction value of about $2.06 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($17.48); post-transaction value based on March 23, 2026 market close ($17.51).* 1-year price change calculated as of market close March 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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