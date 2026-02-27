Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
|
27.02.2026 05:31:37
Alignment Healthcare, Inc. Q4 Loss Declines
(RTTNews) - Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) reported Loss for fourth quarter of -$11.01 million
The company's earnings came in at -$11.01 million, or -$0.05 per share. This compares with -$31.09 million, or -$0.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 44.3% to $1.012 billion from $701.24 million last year.
Alignment Healthcare, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$11.01 Mln. vs. -$31.09 Mln. last year. -EPS: -$0.05 vs. -$0.16 last year. -Revenue: $1.012 Bln vs. $701.24 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alignment Healthcare Inc Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: Alignment Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Alignment Healthcare legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Alignment Healthcare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Alignment Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)