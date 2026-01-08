Alignment Healthcare Aktie

WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044

08.01.2026 01:00:21

Alignment Healthcare Insider Sells $1.3 Million in Stock With Shares Up 78% This Past Year

On Dec. 29, Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC) Chief Information Officer Robert L. Scavo executed an open-market sale of 69,541 shares for a total consideration of approximately $1.3 million, as disclosed in a SEC Form 4 filing.The transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.74), and the post-transaction value is based on Dec. 29 holdings.Alignment Healthcare is a tech-enabled Medicare Advantage provider specializing in customized healthcare plans for seniors. The company leverages advanced technology and a consumer-focused approach to deliver integrated care.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
