Alignment Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alignment Healthcare gab am 01.03.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alignment Healthcare ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 361,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,830 USD gegenüber -1,140 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alignment Healthcare im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,796 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,41 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at