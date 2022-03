Alignment Healthcare stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alignment Healthcare hat am 04.03.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,270 USD gegenüber -0,187 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 298,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 243,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,140 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,133 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,17 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 959,22 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,003 USD und einen Umsatz von 1,14 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at