Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
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09.10.2026 17:26:15
Alignment Healthcare Stock Falls 17% On 2027 Medicare Star Ratings
(RTTNews) - Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) is down 17.34 percent, losing $1.51 to $7.20 on Friday. The decline comes despite the company reporting strong results in the Centers for Medicare & Medicaid Services' 2027 Medicare Advantage Star Ratings, with six of its seven eligible contracts earning 4 Stars or higher. However, its California H3815 HMO contract received a 3.5-Star Rating.
Alignment Healthcare is currently trading at $7.20, down from the previous close of $8.71 after opening at $6.95 on the Nasdaq. The stock has traded between $6.01 and $7.36 during the session, with trading volume at 11.43 million shares versus average volume of 7.55 million.
Three of Alignment's contracts achieved an overall 4.5-Star Rating, with high-performing plans spanning Arizona, California, Nevada, North Carolina and Texas. The company said it believes the California contract's rating does not accurately reflect its clinical outcomes, quality measures and member experience.
Shares have traded between $6.01 and $25.12 over the past 52 weeks.
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