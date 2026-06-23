Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
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24.06.2026 01:03:08
Alignment Healthcare Stock Watch: Why This $550,000 Insider Sale Shouldn't Spook Investors
Joseph S. Konowiecki, EVP, Corporate Affairs of Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), reported the sale of 25,000 shares of common stock in an open-market transaction on June 18, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($22.00); post-transaction value based on June 18, 2026 market close ($21.86).* 1-year price change calculated using June 18th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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