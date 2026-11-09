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09.11.2026 06:31:29
Aligos Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aligos Therapeutics hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aligos Therapeutics -3,040 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aligos Therapeutics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 287,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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