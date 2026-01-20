20.01.2026 06:31:28

Alijarah gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alijarah äußerte sich am 18.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 QAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,7 Millionen QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,3 Millionen QAR ausgewiesen.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,040 QAR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Alijarah mit einem Umsatz von insgesamt 73,89 Millionen QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,75 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren, um 45,60 Prozent gesteigert.

