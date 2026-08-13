Alijarah hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alijarah stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Alijarah hat ein EPS von 0,01 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Alijarah mit einem Umsatz von insgesamt 22,8 Millionen QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,0 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren, um 21,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at