Alijarah: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alijarah hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 QAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Alijarah ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 QAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,55 Prozent auf 15,7 Millionen QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,6 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at