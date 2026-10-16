Alijarah: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alijarah hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,0 Millionen QAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,4 Millionen QAR.

Redaktion finanzen.at