Alimak Group AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alimak Group AB lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,98 SEK. Im letzten Jahr hatte Alimak Group AB einen Gewinn von 1,83 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alimak Group AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,82 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,57 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,72 Milliarden SEK ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,71 SEK. Im Vorjahr hatte Alimak Group AB 5,89 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Alimak Group AB im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,87 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,10 Milliarden SEK im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,12 SEK ausgegangen, während der Umsatz auf 6,95 Milliarden SEK prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at