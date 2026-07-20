Alimak Group AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alimak Group AB lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,74 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,62 Prozent auf 1,76 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,72 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,76 Milliarden SEK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at