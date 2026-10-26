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26.10.2026 06:31:29
Alimak Group AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alimak Group AB präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 SEK erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,78 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 1,66 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,73 SEK sowie einen Umsatz von 1,81 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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