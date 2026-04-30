Alimak Group AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alimak Group AB hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alimak Group AB ein EPS von 1,74 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,73 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Milliarden SEK.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,45 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,65 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at